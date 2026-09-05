Presentan El árbol de la espera, novedad literaria de Lucía Muñoz 

El libro El árbol de la espera, de la autoría de Lucía Muñoz Maceo, fue presentado esta mañana en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes.

Publicado por la Editorial Letras Cubanas, esta novedad “es un canto que se alza desde la voz individual, familiar y nacional, hasta los significados más amplios del universo y del espíritu”.

En la presentación el escritor Luis Carlos Suárez Reyes leyó las palabras de presentación escritas por el Premio Nacional de Literatura Virgilio López Lemus, donde afirma que “Lucía Muñoz continúa en este conjunto su bella línea creativa en que lo personal se reúne con la vida activa, lo que está adentro con lo que está afuera del ser, ese ser que es el sujeto lírico, cantando desde un “yo” que intenta hacer una crónica del mundo, de la otredad”.

El mismo cuenta con la Edición y Corrección de Leandro Camargo Pérez; Dirección artística y diseño de cubierta de Suney Noriega Ruiz y Emplane de Margioly Lora Pérez.

Radio Bayamo