Evalúan transformaciones económicas y sociales en Granma

Con el propósito de elevar sus aportes de bienes y servicios, entidades de Granma avanzan en el proceso de análisis, en los que colectivos laborales y del movimiento cooperativo y campesino debaten ideas y soluciones, para contribuir a dinamizar la implementación de las recientes 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país.

Los intercambios, devenidos en ejercicio de capacitación, a partir del conocimiento y la profundización de saberes en el desempeño, con los cuales mucho podrían obtenerse en fábricas de alimentos y manufacturas, establecimientos energéticos o de las comunicaciones, campos agrícolas y otras unidades, si se encadenaran el sector estatal y privado para beneficiar servicios a la población.

Las estructuras políticas y gubernamentales, junto a la Central de Trabajadores de Cuba y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, promueven los encuentros con participación de miembros de los Consejos de Dirección y otros funcionarios en los que son valorados los resultados productivos, potencialidades y quehacer para cambiar la actual situación económica y financiera.

Las transformaciones forman parte del proceso de actualización del modelo económico cubano e incluyen cambios en la gestión empresarial, mayor autonomía de las empresas estatales socialistas, nuevos mecanismos de incentivos laborales, fortalecimiento de la cadena de suministros y medidas para mejorar la disponibilidad de alimentos.

Se traduce en oportunidades para optimizar la producción, reducir pérdidas y garantizar mayor producción con el acento principal en la corresponsabilidad, ya que cada medida exige cumplimiento, control social y propuestas desde la base.

Al respecto, busca que la empresa responda mejor a los planes de producción, pero también que los trabajadores y cooperativistas vean reflejado sus esfuerzos en superiores condiciones de vida.

La idea es que el conocimiento del colectivo se convierta en soluciones concretas, desde el uso eficiente de los recursos hasta la trazabilidad de la producción.

Asimismo, define como imperiosa necesidad, la de resistir y crecer, pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, energético y financiero y dejar establecida como línea de trabajo: más eficiencia interna, menos dependencia de insumos importados y mayor capacidad de respuesta ante las limitaciones externas.

La Demajagua