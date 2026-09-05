Presentan texto sobre intervenciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz 

El libro Revolución, la obra más hermosa, una recopilación de discursos, entrevistas y declaraciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz, fue presentado hoy en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, como parte de la 34 Feria Internacional del Libro en Granma.

Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora de la Provincia Granma, tuvo a su cargo la presentación del texto que es una compilación en dos tomos de intervenciones públicas del General de Ejército, desde 2006 hasta 2019.

Al decir de Terry Gutiérrez, la obra resalta la grandeza del pueblo cubano, donde se destacan momentos que han marcado la trayectoria de la Revolución.

“En cada discurso, declaración, entrevista o alocución plasmada en este libro hay un acercamiento a momentos trascendentales de la Patria y sin duda, al pensamiento de nuestro General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de nuestra Revolución, teniendo como denominador común en cada una de sus letras no la grandeza del General de Ejército sino la grandeza de nuestro pueblo en cada batalla emprendida, asumida en la consecución de un objetivo supremo y perenne, el mantenimiento de nuestra soberanía, de nuestra dignidad, teniendo como brújula la unidad, esa que él nos ha definido muchas veces como nuestra principal arma estratégica”.

La compilación realizada por la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República de Cuba y publicada por el sello editorial Ediciones Celia, brinda al lector una visión del presente.

Durante la presentación el Lic. Javier Andrés Vega Leyva, Presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma, afirmó que el libro “nos permite conocer las facetas de estadista, de defensor de la paz y de la unión de los pueblos” del General de Ejército.

La obra es un reconocimiento a la vida y a la obra de Raúl y donde se destaca la lealtad al pensamiento de Fidel, un texto para hoy y para el futuro.

Radio Bayamo