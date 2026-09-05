Presentan libro sobre presencia de Fidel en Granma (+ fotos)

Como parte de la 34 Feria Internacional del Libro en su capítulo granmense, este sábado, Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba presentó el libro “Fidel Casto Ruz. Itinerarios por la provincia Granma”, de la autoría del MSc. Ludin Fonseca García.

La obra que es una reedición de Ediciones Bayamo recoge la presencia de Fidel en nuestro territorio desde antes del triunfo de la revolución y posterior a este, en la inauguración de diversos programas sociales.

Ortiz Barceló enfatizó que después de leer el libro comprendió cuanto queda por hacer y lugares por llegar en la provincia para seguir los pasos del Comandante en Jefe.

Igualmente, la dirigente partidista resaltó que la obra también nos acerca al ser humano y líder que fue Fidel.

Por su parte el autor de la obra enfatizó que es itinerarios y no cronología porque Fidel no vivió toda su etapa aquí, no obstante el libro le da la posibilidad al lector de conocer qué hizo, donde visitó.

Yudelkis Ortiz destacó que el mismo “es una investigación profunda minuciosa sobre los itinerarios reales que nuestro Comandante recorrió por los territorios que hoy integran la provincia de Granma, no se trata de enumerar fechas, sino de comprender el significado que esta tierra amada tuvo para él, al punto de sentirse un granmense más”.

La presentación de “Fidel Castro Ruz. Itinerarios por la provincia Granma” constituyó una invitación a adentrarse en esta lectura que aporta al conocimiento de cubanos y foráneos, en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe.

Radio Bayamo