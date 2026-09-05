Desafíos de la estrategia de la lectura en conferencia inaugural de la Feria Internacional del Libro en Granma

El libro El árbol de la espera, de la autoría de Lucía Muñoz Maceo, fue presentado esta mañana en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes.

Publicado por la Editorial Letras Cubanas, esta novedad “es un canto que se alza desde la voz

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La competencia de la lectura con la imagen y lo que llega a través de la colonización cultural fueron algunos aspectos abordados.

Asimismo, Suárez Reyes resaltó que se debe hacer más trabajo de mesa en las bibliotecas, intensificar las acciones de promoción y aprovechar las escuelas para formar nuevos lectores.

Igualmente, dijo que debemos leer más a los próceres, como es el caso de nuestro Héroe Nacional José Martí.

Radio Bayamo