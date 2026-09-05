Mural y concepto de Revolución de Fidel Castro en Uruguay

Las ideas de Fidel Castro prevalecen en Uruguay a 100 años de natalicio, incluso con un mural y su concepto de que “la Revolución es sentido del momento histórico”.

El mural muestra ese pensamiento y la imagen del revolucionario cubano en la sede de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), en esta capital.

Diego Calascione, autor de la obra, dijo en su presentación que se trata de un homenaje a su legado y a la advertencia de cómo afrontar “el momento que nos ha tocado vivir”.

Fidel ha impactado en varias generaciones de uruguayos, dijo a su turno Hugo Masi, fundador de la Confederación Nacional de Trabajadores, quien sufriera las torturas de la dictadura y fue obligado al exilio.

Masi evocó visitas del líder histórico de la Revolución cubana y del comandante Ernesto Che Guevara a su país. “Volvemos a enfrentarnos al mismo enemigo de entonces, con una ferocidad peor”, subrayó.

En el acto el médico Adán González destacó que bajo la impronta de Fidel Castro se creó la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se graduaron 600 de sus compatriotas bajo principios de ética humanista, solidaridad e internacionalismo.

De él aprendí el concepto de batalla de ideas, que hoy tiene plena vigencia en el enfrentamiento al nuevo fascismo, remarcó.

Fidel rescató el ideario de José Martí y nos enseñó a resistir, expresó el ministro consejero de la Embajada de Cuba, Freddy González, quien agradeció las repetidas expresiones de solidaridad del pueblo uruguayo, reforzadas en ocasión de los 100 años del Comandante en Jefe de su país.

Denunció el férreo bloqueo con que Estados Unidos pretende doblegar a su pueblo, sometido además a un cerco petrolero, pese a lo cual el lunes último un millón 500 mil estudiantes regresaron a las aulas en el inicio del curso escolar.

Acotó que al triunfo de la Revolución en la isla solo existían tres universidades, y hoy son 55 centros de altos estudios donde además se han graduado miles de profesionales de diversos continentes, incluidos jóvenes estadounidenses.

Desde La Habana llegó un mensaje de René González Barrios, director del Centro de Estudios Fidel Castro.

Manifestó que en este momento difícil su patria tiene entre sus armas más poderosa la solidaridad de pueblos hermanos y las ideas de Fidel Castro, cuyo centenario de su natalicio fue conmemorado en la capital cubana con el primer Coloquio Internacional Fidel, legado y futuro.

Fue ocasión para reflexionar las perspectivas de “cómo enfrentar ese mundo convulso donde el fantasma del fascismo vuelve a aparecer” y cómo las ideas de Fidel contribuyen a enfrentarlo, buscar alternativas para también encarar “al imperialismo en todas sus modalidades”

Explicó que como insumo para esas batallas el centro recién concluyó las obras escogidas de Fidel Castro, que están a la disposición en la página web de la institución y el sitio Cubadebate.

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