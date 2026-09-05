Impulsan en Granma nuevas propuestas editoriales durante la XXXIV Feria Internacional del Libro

Granma desarrolla del 4 al 6 de septiembre la XXXIV Feria Internacional del Libro. La cita reúne a escritores del territorio y extiende su programación a instituciones culturales, escuelas y comunidades de Bayamo. Más de 50 actividades conforman el programa del jubileo literario, que incorpora la creación joven y el trabajo de las editoriales territoriales como expresiones de una política cultural vinculada con la promoción de la literatura.