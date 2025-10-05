Granma conmemora el 10 de Octubre con mejoras sociales en la comunidad de La Demajagua

Las principales autoridades de la provincia de Granma realizaron una visita de inspección al monumento La Demajagua para afinar los detalles de la conmemoración por el 157 aniversario del inicio de las luchas independentistas, el 10 de Octubre. El evento no solo recordará la histórica efeméride, sino que pondrá de relieve las transformaciones en la comunidad, con la culminación de un nuevo acueducto y programas sociales que mejoran la calidad de vida de los residentes y fortalecen la identidad local.

Las principales autoridades de la provincia de Granma chequearon en el monumento La Demajagua los detalles organizativos de la conmemoración del 157 aniversario del inicio de las luchas por la independencia, que se celebrará el próximo 10 de octubre.

La reunión de trabajo estuvo presidida por Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba, en Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora del territorio, así como las máximas autoridades del municipio de Manzanillo.

El director artístico Wilder Justiz Domínguez, de la acto conmemorativo, tendrá la responsabilidad de evocar la efeméride. Justiz afirmó que en esta ocasión se hará referencia no solo a las raíces africanas del territorio sino también de toda Cuba.

Dunier Tamayo Casanova, intendente de la localidad, explicó que la comunidad de La Demajagua experimenta un significativo movimiento de mejoras en la calidad de vida de sus residentes.

Entre las diversas iniciativas, la culminación del acueducto se destaca como una de las más impactantes en términos sociales. “Este proyecto no solo garantiza el acceso al agua potable, un recurso esencial para la salud y el bienestar de la población, sino que también promueve el desarrollo sostenible y mejora las condiciones de vida en general”.

El directivo agregó que “además del acueducto, otras acciones están siendo implementadas para fortalecer el tejido comunitario, como programas de educación, salud y actividades culturales que fomentan la participación ciudadana. Este enfoque integral busca no solo atender necesidades inmediatas, sino también empoderar a los habitantes de La Demajagua para que sean actores activos en la construcción de su futuro”.

De esta manera la efeméride se convierte en una oportunidad para revitalizar el sentido de comunidad y fortalecer la identidad local.

Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del PCC en Granma afirmó que “La Demajagua se erige como un símbolo emblemático para Cuba y su población, mereciendo ser resaltada con su esplendor durante todo el año. Su relevancia histórica y cultural demanda una atención constante. Nos corresponde entonces defender los valores y símbolos patrios de la nación y sobre todo la historia del acecho permanente del enemigo”

Foto: Cheila Aguilera Riquenes

Cheila Aguilera Riquenes