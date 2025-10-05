Presenta parlamento cubano cuatro nuevos proyectos de leyes

La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) publicó este viernes, en su sitio web, cuatro proyectos de ley con el objetivo de promover la participación ciudadana en este proceso legislativo y contribuir a la cultura jurídica de la población.

Según informó el Parlamento las propuestas son “Del Sistema Deportivo Cubano”, “Del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas”, “Del Registro Civil” y “Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes”.

La primera de estas propuestas tiene como objeto establecer y regular los fundamentos, ámbitos, objetivos, principios, componentes, organización y funcionamiento del Sistema Deportivo Cubano.

El proyecto de ley «Del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas» persigue regular el régimen general de las contravenciones o infracciones administrativas, así como el de las sanciones administrativas aplicables por su comisión.

La disposición normativa relacionado con el Registro Civil busca regular la organización y funcionamiento del dicha institución, el asiento de los hechos y actos de los que toma constancia, su publicidad y los efectos que se derivan de su contenido.

El texto del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes persigue el objetivo de propiciar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos y establecer el marco institucional destinado a orientar, impulsar e implementar políticas, planes y programas que garanticen su protección, participación, inclusión y su contribución al desarrollo social.

Los proyectos de ley publicados han sido debatidos y enriquecidos en diferentes procesos de consulta realizados como parte del proceso legislativo cubano, previo a su análisis y discusión por parte de los diputados en el próximo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.

Como parte del proceso la Asamblea habilitó el correo electrónico (comunicacion@anpp.gob.cu) para propiciar la participación ciudadana.

(Con información de ACN)

Cubadebate