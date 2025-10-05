Mitrans exhorta a mantener vigencia de la Licencia de Operación

El Ministerio del Transporte (Mitrans) llamó a empresas y trabajadores por cuenta propia a tramitar y mantener vigente la Licencia de Operación de Transporte (LOT), como vía para garantizar seguridad, formalidad y organización en los servicios de pasajeros y cargas en el país, informó el ministro de la cartera Eduardo Rodríguez Dávila desde su perfil institucional en la red social Facebook.

La LOT constituye un requisito obligatorio para entidades estatales y no estatales, así como para actividades auxiliares vinculadas al sector, entre ellas mecánica, chapistería, transitarias y estacionamientos.

Su objetivo es asegurar condiciones técnicas y legales que protejan a los usuarios y ordenen el mercado.

Datos oficiales indican que al cierre de julio se habían otorgado seis mil 964 licencias a personas jurídicas y 73 mil 347 comprobantes autorizados para medios e instalaciones, en su mayoría automotores.

En el caso de las personas naturales, se registraron 32 mil 436 LOT, con más de seis mil 887 comprobantes asignados a trabajadores contratados.

Las autoridades explicaron que las licencias de personas jurídicas se gestionan en las direcciones provinciales de transporte, mientras que las de personas naturales se tramitan en el municipio de residencia. Ambos procesos se apoyan en sistemas informáticos.

Para incentivar el uso de la LOT, el Mitrans desarrolla una nueva aplicación digital que sustituirá el formato impreso y agilizará los trámites, que ya se implementa en la Isla de la Juventud y se extenderá progresivamente al resto del país.

Asimismo, se establecieron procedimientos conjuntos con la Oficina Nacional de Administración Tributaria y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de garantizar que las licencias se entreguen en los plazos previstos.

El Mitrans subrayó que operar sin LOT constituye una ilegalidad que afecta la seguridad, fomenta la evasión fiscal y limita la organización del transporte en los territorios.

En contraste, quienes cumplen con la licencia acceden a condiciones más estables y transparentes para ejercer legalmente su actividad.

El organismo anunció que en el último trimestre del año se avanzará en medidas organizativas concretas, en coordinación con los territorios, para fortalecer la formalidad y estimular el uso de la LOT como garantía de calidad en los servicios.

