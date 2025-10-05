Regálame una sonrisa, por favor

Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor. Organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas alrededor del planeta.
Beneficios de la sonrisa
Y es que la sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo.
Sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida: en la seducción, en la vida profesional, en nuestra autoestima. Genera seguridad en uno mismo y en los demás. Y es contagiosa.
Cada año millones de personas aprovechan el Día Mundial de la Sonrisa, para compartir frases famosas sobre la sonrisa. Aquí compartimos algunas de las más populares:
*La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. – Proverbio escocés.
*Una gran sonrisa es un bello rostro de gigante. – Charles Baudelaire.
*Es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada. – William Shakespeare.
*El niño reconoce a la madre por la sonrisa. – Leon Tolstoi.
*El maquillaje que embellece más es una sonrisa sincera. – Anónimo.
Como el objetivo de este día es llevar alegría a todo aquel que la necesite, podemos desde hacer obras caritativas hasta dedicarle toda una tarde a un amigo que sabemos que está atravesando por un mal momento. O simplemente sonríe siempre que te apetezca, te sentirás mejor y harás sentir mejor al que está a tu lado.