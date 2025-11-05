Saludan aniversario 512 de la ciudad de Bayamo

En X, el dirigente partidista destacó que los bayameses llegan al aniversario de su ciudad con la decisión de restañar los estragos causados por el huracán Melissa en el menor tiempo posible.
Cuba los acompaña y los felicita, señaló Morales Ojeda en su mensaje.
En la madrugada del pasado miércoles 29 de octubre, la zona oriental del país sufrió los embates del huracán Melissa, de categoría tres en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.
San Salvador de Bayamo, ubicada en la actual provincia de Granma, al sureste del país, fue fundada el 5 de noviembre de 1513 por Diego Velázquez de Cuéllar.