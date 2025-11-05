Saludan aniversario 512 de la ciudad de Bayamo

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), saludó hoy los 512 años de San Salvador de Bayamo, la segunda villa fundada en el país por los colonizadores españoles.

En X, el dirigente partidista destacó que los bayameses llegan al aniversario de su ciudad con la decisión de restañar los estragos causados por el huracán Melissa en el menor tiempo posible.

Los bayameses llegan al aniversario de la fundación de nuestra segunda villa con la decisión de restañar los estragos causados por el huracán en el menor tiempo posible. #Cuba los acompaña y los felicita. #DePieYCombatiendo @MinfarC @minint_cuba pic.twitter.com/jwlOcq430Y — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) November 5, 2025

Cuba los acompaña y los felicita, señaló Morales Ojeda en su mensaje.

En la madrugada del pasado miércoles 29 de octubre, la zona oriental del país sufrió los embates del huracán Melissa, de categoría tres en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

San Salvador de Bayamo, ubicada en la actual provincia de Granma, al sureste del país, fue fundada el 5 de noviembre de 1513 por Diego Velázquez de Cuéllar.

