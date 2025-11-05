Nuevos productos para población vulnerable de Cuba en Ibergecyt 2025

La muestra expositiva paralela al Congreso Ibergecyt 2025, que sesiona hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana, presenta nuevos desarrollos del Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia (IIIA).

La directora de Ciencias del IIIA, Urselia Hernández López, señaló a Prensa Latina que esa entidad científica está enfocada actualmente en la obtención de productos que beneficien a grupos vulnerables de la población cubana.

“Hay un plan de implementación para llevar dichas producciones a organizaciones empresariales del ramo”, comentó la investigadora a modo de explicación sobre la necesidad de escalar dicha producción.

Los logros del IIIA expuestos en la Feria por la Innovación están dirigidos básicamente a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores, acotó Hernández y mencionó, entre otros, los casos del hemolin, el yogurt fortificado, el postre lácteo y la leche de arroz.

También durante esta jornada de miércoles de Ibergecyt 2025 sesiona el taller “Impulsar la economía mediante la dinamización de la innovación” y será dictada una conferencia sobre el rol de las universidades en estas materias.

La fecha incluye igualmente el panel “Las nuevas estructuras dinamizadoras de la ciencia y la innovación” y la mesa redonda “Soluciones desde la dinamización de la ciencia, casos de éxito en cada línea temática”.

Otras cuestiones a debate en esta reunión sobre Gerencia de Ciencia y Tecnología son “Gestión para el desarrollo de la Economía Circular” y “Enfoques gerenciales para la gestión de la innovación”.

Asimismo, “Buenas prácticas de las Empresas de base científico tecnológica en un entorno de economía del conocimiento” y “La Propiedad Industrial al servicio de las empresas”.

Según la presidenta del Comité Organizador de Ibergecyt 2025, Yadira Carrillo, dicho encuentro constituye una plataforma de diálogo y construcción colectiva que tiene por objetivo el intercambio de experiencias e ideas sobre gestión del conocimiento, innovación y tecnología.

La cita está dirigida a empresarios, representantes gubernamentales, innovadores, científicos, académicos y estudiantes, y acude también personal de universidades, centros de información y parques científicos tecnológicos, además de diversos actores económicos.

Los ejes temáticos tratan sobre transformación digital, gestión de la innovación, desarrollo local sostenible, cadenas de valor y competitividad, así como responsabilidad social y empresarial, entre otros.

El programa científico del congreso, cuyo lema es “Espacio para la innovación y el pensamiento gerencial”, contiene el dictado de conferencias, presentación de paneles e investigaciones, la relización de talleres interactivos y otras actividades.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959