Angola y Alemania firmaron tres instrumentos de cooperación

Angola y Alemania firmaron hoy tres instrumentos jurídicos de cooperación en materia de transporte, aviación civil y agroindustria, en presencia de los mandatarios de los dos países, João Lourenço y Frank-Walter Steinmeier, respectivamente.

Fotos: ANGOP

Ambas partes intercambiaron Cartas de Aprobación para el Acuerdo sobre Servicios de Transporte Aéreo, lo cual facilita las conexiones aéreas y promueve la cooperación técnica bilateral.

Igualmente, el ministro de Transporte angoleño, Ricardo Viegas de Abreu, y el director general de Lufthansa Consulting, Hannes Müller, suscribieron en la jornada un contrato, en colaboración con Angola Airlines (TAAG), para apoyar la reestructuración y modernización de la aerolínea nacional.

En tanto, el titular angoleño de Agricultura y Silvicultura, Isaac Maria dos Anjos, y los directores generales de Gauff Engineering Angola, Stefan Tavares Bollow, y de CHB Investment Holding GmbH, Carl Heinrich Bruhn, rubricaron un Memorando de Entendimiento para la Implementación de un Centro de Desarrollo Agroindustrial.

Este miércoles, el presidente angoleño, João Lourenço, recibió a su par alemán, con quien sostuvo conversaciones.

Tras el encuentro, el jefe de Estado destacó ante la prensa el fortalecimiento de la cooperación entre Angola y Alemania, y afirmó que existe confianza en las tecnologías y capacidades de las empresas de ese país, como demuestra la presencia de equipos y tecnologías en el sector energético y en la salud.

Lourenço manifestó interés en atraer mayor inversión privada de la nación europea, en especial en las áreas del turismo y la industria farmacéutica.

Mencionó al respecto la producción de vacunas, para lo cual ya está en marcha un proyecto en la provincia de Huambo que debe ser visitado por Frank-Walter Steinmeier durante su estancia en Angola, para evaluar su progreso.

El presidente angoleño consideró que existe un amplio camino por explorar para ampliar los vínculos y llamó a aprovechar las oportunidades para impulsar alianzas mutuamente beneficiosas.

Steinmeier, por su parte, reconoció el papel destacado de Angola en la presidencia de la Unión Africana, así como el compromiso del jefe de Estado angoleño con la promoción de la paz, la seguridad y la integración política en el continente.

El alemán consideró positivas las relaciones económicas entre ambos países, si bien aún existe un gran potencial, además de evaluar la firma de acuerdos como muestra del avance de estos lazos y del interés de las empresas alemanas en el mercado angoleño.

Asimismo, señaló que ambas naciones están unidas por una sólida y larga alianza, y felicitó al pueblo angoleño por el aniversario 50 de su independencia, el próximo 11 de noviembre.

Steinmeier rindió homenaje este miércoles al primer presidente de Angola, António Agostinho Neto, ante cuyo sarcófago depositó una ofrenda floral, además de firmar el libro de honor del Memorial que lleva su nombre.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959