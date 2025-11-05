Barcelona por su tercer triunfo en la Champions

El Barcelona buscará hoy su tercer triunfo en la fase de liga de la Champions League del fútbol europeo ante el Club Brujas por la cuarta jornada.

Los azulgranas llegan al compromiso después de batir al Elche por 3-1 en la Liga española y de dejar atrás un mes de octubre marcado por sus reveses ante el Sevilla (1-4) y el Real Madrid (1-2) en la competición doméstica y en la máxima justa continental europea frente al Paris Saint-Germain (1-2).

Aunque en su última presentación en la Champions, los catalanes aventajaron con solvencia al Olympiacos por 6-1, éxito que permite al Barça ocupar el noveno puesto de la liguilla con seis puntos en tres encuentros.

Por su parte, el Club Brujas afrontará el duelo bien motivado luego de encadenar cuatro éxitos consecutivos en la Liga belga para ubicarse segundo por detrás del Royal Union Saint-Gilloise.

Sin embargo, en su último partido de la lid europea cayeron en el Allianz Arena por 0-4 frente al Bayern de Múnich, derrota que le coloca en este momento en la posición 20 con tres de nueve unidades posibles.

El Real Madrid bajó el martes al quinto puesto de la clasificación, al perder 0-1 ante el Liverpool por la cuarta jornada.

En un partido lleno de ocasiones para los ingleses, el argentino Alexis Mac Allister aprovechó una falta centrada al área del húngaro Dominik Szoboszlai al minuto 61 para decantar el duelo a favor de los Reds.

La formación entrenada por el neerlandés Arne Slot sumó su tercera victoria y alcanzó los nueve puntos del club blanco, que llegó a Anfield tras haber cosechado un pleno de triunfos en sus tres desafíos previos.

El Liverpool consiguió así su quinto éxito ante el Real Madrid frente a siete reveses y un solo empate.

La Juventus de Turín igualó 1-1 ante el Sporting de Portugal en Italia y deberá esperar para sumar su primera victoria en la justa esta temporada.

El conjunto portugués se adelantó por medio del uruguayo Maximiliano Araújo al minuto 12 y la

Juve respondió a través de Dusan Vlahovic (34) con un gol a centro de Khéphren Thuram.

Atlético de Madrid cumplió ante el Union Saint-Gilloise, al que derrotó 3-1 para conseguir así su segundo triunfo en la competición europea, apoyado en los tantos del argentino Julián Álvarez (m. 39), Conor Gallagher (72) y Marcos Llorente (90+6).

El Bayern de Múnich venció 2-1 al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, con dos goles del colombiano Luis Díaz (minutos cuatro y 32), y se colocó de líder al tener un mejor promedio de perforaciones que el Arsenal, vencedor 3-0 del Slavia Praga.

