Siete muertos y 11 heridos tras estrellarse avión de carga en EEUU

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, advirtió que el número de víctimas fatales y heridos podría aumentar. Algunos de los afectados tenían lesiones “muy graves” y son atendidos en hospitales locales, añadió.
La aeronave con destino a Honolulu se impactó contra dos negocios próximos a la terminal aérea y tras el impacto inicial se registraron varias explosiones. El aparato llevaba 38 mil galones de combustible.
Las imágenes que circulan muestran un rastro de destrucción y una enorme columna de humo negro y espeso que al parecer se extendió por kilómetros.
El jefe del Departamento de Bomberos de Louisville, Brian O’Neill, dijo que sobre las 22:30 (hora local) el incendio originado por el trágico incidente estaba casi controlado.
Para ello -apuntó O’Neill- se requirió la participación de cientos de socorristas, quienes en su mayoría se dedicarán a partir de ahora a buscar a las víctimas.
Un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) precisó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló poco después de las 5 p.m. hora local y se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu.
La FAA está investigando el accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.