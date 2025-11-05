Siete muertos y 11 heridos tras estrellarse avión de carga en EEUU

Un avión de carga de United Parcel Service (UPS) que se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky (región sur de Estados Unidos), provocó siete muertos y 11 heridos, un saldo de víctimas hoy preliminar.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, advirtió que el número de víctimas fatales y heridos podría aumentar. Algunos de los afectados tenían lesiones “muy graves” y son atendidos en hospitales locales, añadió.

La aeronave con destino a Honolulu se impactó contra dos negocios próximos a la terminal aérea y tras el impacto inicial se registraron varias explosiones. El aparato llevaba 38 mil galones de combustible.

Las imágenes que circulan muestran un rastro de destrucción y una enorme columna de humo negro y espeso que al parecer se extendió por kilómetros.

El jefe del Departamento de Bomberos de Louisville, Brian O’Neill, dijo que sobre las 22:30 (hora local) el incendio originado por el trágico incidente estaba casi controlado.

Para ello -apuntó O’Neill- se requirió la participación de cientos de socorristas, quienes en su mayoría se dedicarán a partir de ahora a buscar a las víctimas.

Un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) precisó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló poco después de las 5 p.m. hora local y se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu.

La FAA está investigando el accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959