Actualizan estado de las vías en Granma tras huracán Melissa

El Ministerio del Transporte de Cuba informó este 4 de noviembre sobre la situación actual de la vialidad en la provincia Granma,donde varios tramos carreteros permanecen en fase de recuperación o presentan afectaciones que restringen el tránsito al transporte especializado, como consecuencia del reciente huracán Melissa.

De acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook del ministro Eduardo Rodríguez Dávila,el Centro Nacional de Vialidad detalló la situación específica en la provincia.

Los tramos que se reportan como “vial en recuperación”, donde se permite la circulación general con precaución, son:

· Bayamo – Cauto Embarcadero

· Manzanillo – Cauto Embarcadero

· Manzanillo – Niquero y el entronque Pilón

Por otro lado, las vías que aún presentan afectaciones mayores y donde solo puede transitar el transporte especializado son:

· Cauto Embarcadero – Rio Cauto

· Cauto Embarcadero – límite con Las Tunas

· Carretera Granma

Las autoridades de la provincia continúan monitoreando la evolución de los trabajos para el restablecimiento total de la circulación en estas importantes arterias viales.Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y mantenerse atentos a los informes oficiales.

Fuente: Página en Facebook del ministro del Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila. Publicación del 4 de noviembre de 2024, “Situación Actual de la Vialidad en el oriente del país (Parte No. 2)”.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma