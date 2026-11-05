Yara festeja con luz propia nuevo aniversario de San Salvador

Los residentes en el municipio de Yara celebran, por derecho propio, el cumplimiento este 5 de noviembre del aniversario 513 de la fundación de San Salvador, devenida ciudad de Bayamo y actual capital de la provincia de Granma, sur oriente de Cuba.

Historiadores aseguran que la mencionada villa, segunda fundada en Cuba por el Adelantado Diego Velázquez de Cuéllar, tiene sus orígenes en territorio yarense, en el cual se produjo la detención y suplicio del indio Hatuey, quien fuera quemado en la hoguera por huestes españolas el 2 de febrero de 1512.

En una conferencia titulada San Salvador de Bayamo. Una visión desde su cuna, el historiador yarense Osvaldo Ramón Parra Serrano cita, entre otros, los siguientes fragmentos:

“El nombre de Yara es de origen aborigen y no ha sufrido ninguna mutación a lo largo del tiempo. Su grafía ha sido la misma desde el siglo XVI. La población fue fundada por los aborígenes en los valles del río del mismo nombre”. (*)

“Fue Yara asiento de la segunda villa fundada en Cuba en el año 1513, por Diego Velázquez de Cuéllar. Datos que aparecen en carta al rey Fernando V desde el puerto de Jagua. Fechada esta 1/4/1514”. (**)

San Salvador fue traslada posteriormente para Bayamo, que asume como fecha fundacional el 5 de noviembre de 1513.

En un taller sobre la fundación de San Salvador, realizado años atrás, el investigador José Manuel Yero Masdeu presentó una ponencia en la que señala que al menos otros nueve sitios, entre ellos en Niquero y Manzanillo, son mencionados en algunos documentos como fundacionales de San Salvador.

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La fecha oficialmente aceptada es el 5 de noviembre y el lugar Bayamo, que los yarenses, bayameses y granmenses en general festejan con júbilo.

(*)Felipe Pichardo Moya. La toponimia indocubana.

(**) Hortensia Pichardo. Documento para la Historia de Cuba.

Radio Bayamo