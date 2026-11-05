Bayamo: la ciudad que ardió sin consumirse

En Bayamo, las fechas no pasan: regresan. Se desprenden del calendario, atraviesan las calles y vuelven a pronunciar un nombre que parece contener, al mismo tiempo, el agua del río, la respiración de la tierra , el resplandor de sus coches ; el memorable incendio.

San Salvador, como también se le conoce, fundada el 5 de noviembre de 1513 por Diego Velázquez, ha vivido bajo el signo de la persistencia. Primero como asentamiento español; después, centro de una comarca próspera, animada por una intensa vida económica y cultural.

Su río no solo transportó mercancías y voces: también arrastró secretos. En sus márgenes, la ciudad aprendió a reconocerse en el tránsito de los hombres que llegaban, las familias que partían, las noticias que avanzaban lentamente por los caminos y los rumores que, con el tiempo, terminarían convirtiéndose en leyendas.

Cuando nuestro país aún buscaba una voz propia para narrarse, el poema Espejo de paciencia atribuido, en 1604, a Silvestre de Balboa, colocó a Bayamo en la primera página de la literatura cubana, señal temprana de que Cuba comenzaba a mirarse a sí misma y a nombrar el mundo con palabras nacidas desde las entrañas, destino que siglos después, alcanzaría una de sus expresiones más terribles y luminosas.

En octubre de 1868, al calor de la insurrección independentista iniciada por Carlos Manuel de Céspedes en La Demajagua, la villa fue tomada por los patriotas y se convertió en el corazón visible de una nación que todavía estaba naciendo.

Pero la guerra regresó con su rostro más severo. En 1869, ante la posibilidad de que la ciudad volviera a manos españolas, sus habitantes enfrentaron una decisión que aún estremece: entregar la localidad o incendiarla, y eligieron el fuego.No fue un gesto de desesperación, sino forma extrema de dignidad.

Las casas, los muebles, patios, documentos, recuerdos familiares y esos pequeños objetos que hacen habitable una vida fueron entregados a las llamas para impedir que el enemigo los utilizara como botín o refugio. Bayamo ardió por voluntad de sus hijos.

Desde entonces, el incendio dejó de ser únicamente una tragedia. Se convirtió en declaración irrevocable. La ciudad podía perder sus paredes, sus techos y plazas, pero no permitiría que le arrebataran el derecho a decidir sobre su destino.

Bayamo no envejece de manera lineal. Cada aniversario la devuelve a su origen y, al mismo tiempo, la proyecta hacia el futuro. El 5 de noviembre no es solo la fecha de su fundación: es el momento en que la ciudad vuelve a nombrarse.

Cuando apenas comienza el penúltimo mes del año, quizá el aire conserve aquí algo de aquel humo antiguo. Tal vez se esconda entre las ramas, se eleve sobre los tejados o viaje, casi invisible, por la corriente del río o en los coches que también la definen.

No es el humo de una ciudad destruida, sino el que aprendió a transformar la pérdida de sus hogares en un símbolo patrio.

Hoy vuelve a pronunciarse su nombre, Bayamo demuestra que las llamas no la destruyeron: ¡iluminan!

La Demajagua