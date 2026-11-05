Cuba presente en Alemania con laureado filme Neurótica Anónima

El laureado filme cubano Neurótica Anónima, dirigido por Jorge Perugorría, tendrá hoy una proyección ante el público alemán como una de las propuestas del evento Días de Cine, dedicado a la cinematografía latinoamericana.

Acompañará la exhibición Mirtha Ibarra, primera actriz y protagonista del largometraje, nominado a los Premios Goya en la categoría Mejor Película Iberoamericana.

La producción suma así una nueva experiencia a su exitoso recorrido internacional, que incluyó el Festival de Málaga 2026, el Havana Film Festival de Nueva York y el Festival Biarritz América Latina.

Basada en la obra teatral homónima escrita e interpretada por la Premio Nacional de Cine, la historia muestra a Iluminada (Mirtha Ibarra), una muchachita del campo que abandona su hogar para ir en busca de su sueño: ser actriz.

Al ver frustradas sus ambiciones, estudia la carrera de Instructores de Arte, pero finalmente el destino la coloca de acomodadora en un emblemático cine.

Su matrimonio con Osvaldo (Roberto Perdomo) y su vida cotidiana le provocan una neurosis, añade la sinopsis.

Neurótica Anónima contiene guiños cinematográficos y aborda dos temas fundamentales: el maltrato a la mujer y el rescate del cine como sala.

En entrevista exclusiva con Prensa Latina, Ibarra confesó que el equipo de realización quiso homenajear a Juan Carlos Tabío (1943-2021), creador de Plaff o Demasiado miedo a la vida (1988), «por ello la titulamos Neurótica Anónima o Sin miedo a la vida».

Otro de los protagónicos está cargo de Joel Angelino, quien compartió escena junto a Ibarra en la mencionada obra de teatro y en Fresa y chocolate; el actor encarna al proyeccionista del cine y gran amigo suyo.

Uno de los aciertos del largometraje es su elenco, integrado por reconocidas figuras del arte en Cuba, entre ellos Fernando Hechavarría en la piel de un arquitecto; Osvaldo Doimeadiós, como el psiquiatra; Andrea Doimeadiós, en el rol de la joven Iluminada; y Néstor Jiménez, el delegado.

Paula Alí, Mireya Chapman, Tahimi Alvariño, Bárbaro Marín, Mario Limonta, Hilario Peña y Felix Beatón lucen maestría en cada uno de sus personajes.

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