«La solidaridad es un concepto tan elevado, un concepto de entrega, de entrega del revolucionario hacia el ser humano, que no lo pueden entender los yanquis, porque estar en un lugar como este nos demuestra que la solidaridad no es solo un sentimiento, no es solo una palabra».

La solidaridad —reflexionó Díaz-Canel— es más que eso, es lograr proyectos como este Centro Médico y de Diagnóstico, donde se integran los conceptos de entrega, sacrificio y voluntad en función de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Por lo tanto, nuestra solidaridad se levanta sobre la base del humanismo, de la amistad, de la entrega, de la comprensión.

Pero en la hegemonía y el egoísmo del imperio, no hay espacio para comprender la dimensión de los ciudadanos, subrayó el Presidente cubano. No entienden que el personal médico cubano, al que tanto admiramos, está aquí por convicción, por su deseo de entregar lo mejor de sí y atender al pueblo de San Vicente y Las Granadinas.

Al final de su intervención, el Presidente cubano felicitó al personal médico cubano por su labor y prestigio alcanzado en este país, y por la celebración, este 3 de diciembre del Día de la Medicina Latinoamericana