Las hijas de Pelé dicen que fue ingresado por una infección por covid-19: “No está en riesgo”

“Es muy injusto decir que está en una fase terminal, en tratamiento paliativo. No es eso. Creed en nosotros”, afirmó una de ellas.

Kely y Flavia, hijas de la leyenda del fútbol Edson Arantes do Nascimento, conocido como ‘Pelé’, mandaron un mensaje de tranquilidad sobre la salud de su padre, que desde hace casi una semana está internado en un hospital en Sao Paulo.

En una entrevista al programa ‘Fantastico’ de O Globo, afirmaron que el exjugador de fútbol sufre una infección pulmonar tras contagiarse de covid-19.

“Hace unas tres semanas, él se contagió de covid. Está vacunado con todas las vacunas, solo que, por causa del medicamento, de la quimioterapia, del cáncer, está débil y contrajo una infección pulmonar. Por eso fue al hospital”, explicó Kelly, quien añadió que cuando mejore regresará a casa.

Su hermana Flavia puntualizó que no está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. “Está en un cuarto normal, lo que significa que no está en riesgo. Está en tratamiento”, afirmó.

Arthur, hijo de Flavia, agregó: “Como uso mucho las redes sociales, veo a mucha gente diciendo: ‘Descanse en paz’. Y me dan ganas de comentar: ‘No, no es eso. Por supuesto, algún día sucederá, pero no hoy'”.

“Creed en nosotros”

El sábado pasado, el astro brasileño destacó en las redes que se encontraba “fuerte” y con “mucha esperanza”. También el informe médico del hospital detalló que su estado de salud era estable.

Pelé, de 82 años, fue diagnosticado en septiembre de 2021 de cáncer de colon. El diario Folha de Sao Paulo reportó que el tricampeón del mundo ya no respondía al tratamiento de quimioterapia y que recibía “cuidados paliativos”.

“De vez en cuando ajustan la medicación para ver qué es mejor”, comentó Flávia. “Es muy injusto decir que está en una fase terminal, en tratamiento paliativo. No es eso. Creed en nosotros”, añadió.

Cientos de hinchas del Santos, donde Pelé forjó su leyenda, se reunieron el fin de semana frente al hospital donde está ingresado y realizaron una vigilia.

También el rascacielos Aspire Tower de Doha, uno de los edificios más altos de Catar, donde se disputa el Mundial de fútbol, sirvió de pantalla para proyectar un mensaje deseando la mejora del exfutbolista. “Pelé, recupérate pronto”, rezaba el mensaje que se pudo leer en el exterior de la torre de 300 metros, situada frente al estadio Internacional Jalifa.