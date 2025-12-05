Homenajeó Minint a las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Un homenaje a los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) se realizó en la sede del Ministerio del Interior (Minint), donde jefes principales de ambas instituciones compartieron un encuentro marcado por la unidad y el reconocimiento mutuo, precisó el perfil del Minint en Facebook.

La ceremonia, realizada este jueves incluyó la lectura de una carta de felicitación enviada por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro del Interior, general de cuerpo de ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien transmitió el saludo de los combatientes del Minint a las FAR.

En nombre de los efectivos del Minint se entregó un reconocimiento oficial a las Fuerzas Armadas, gesto que reafirmó la hermandad histórica entre ambas instituciones encargadas de la defensa y la seguridad del país.

Como parte del homenaje se estrenó un videoclip dirigido por Alejandro Pérez y Roly Peña, con música de Nelson Valdés, dedicado a las hazañas compartidas por las FAR y el Minint durante el enfrentamiento al huracán Melissa, donde se destacó el coraje y la entrega por la vida.

Las FAR, surgidas tras el triunfo de la Revolución en 1959, tienen como misión principal defender la soberanía nacional y garantizar la seguridad frente a amenazas externas e internas. Su estructura incluye el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, además de unidades especializadas.

El Minint, creado en 1961, organiza y controla la política del Estado en lo relativo a la seguridad interna y el orden público. Entre sus principales estructuras figuran la Policía Nacional Revolucionaria y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, además de otras direcciones operativas.

Ambas instituciones han demostrado ser pilares complementarios: las FAR aseguran la defensa militar y la soberanía nacional, mientras el Minint garantiza la estabilidad interna, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la legalidad socialista, bajo la dirección del Partido y el Gobierno.

El homenaje realizado en la sede del Minint reafirmó la unidad de acción entre las dos estructuras, que en momentos de emergencia como el huracán Melissa actuaron de manera conjunta, consolidando su papel estratégico en la protección de la nación y de la Revolución.

