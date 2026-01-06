Alardea Trump ante republicanos del Congreso sobre ataque a Venezuela

Un presidente Donald Trump de buen humor se presentó hoy ante los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos donde alardeó del ataque a Venezuela que resultó en el secuestro de su par Nicolás Maduro.

El mandatario habló con los miembros de ese órgano del legislativo el mismo día en que, curiosamente, se cumplen cinco años del asalto al Capitolio, una revuelta de sus simpatizantes en contra de la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en noviembre de 2020, eventos que lo señalaron a él como instigador aquel 6 de enero de 2021.

Trump sostuvo su encuentro este martes en el Centro Kennedy de esta capital, que lleva también su nombre pese a críticas en ola, donde dijo que «Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el ejército más poderoso, letal, sofisticado e imponente del planeta, y no hay comparación».

«Como he dicho muchas veces, nadie puede con nosotros», dijo Trump que, no obstante, admitió en su alocución del sábado pasado que pese a toda esa parafernalia militar «hubo mucha resistencia y tiroteos».

Al referiste a los manifestantes contra la acción estadounidense en Venezuela afirmó que son actores pagados. “Pagan a la gente. La mayoría de estas personas son pagadas. Ya saben, les pagan cuando tienen carteles nuevos y bonitos, impresos con la mejor calidad”, expresó con ironía.

El gobernante continuó describiendo incluso la imagen de una mujer que sostenía un cartel que decía «Libertad para Maduro». “Todos deberíamos tener carteles de tan alta calidad. Lo único que quiero es al que hizo sus carteles. Es un genio. Hace carteles preciosos”, señaló bromeando con un tema que ha provocado que genera una amplia repulsa dentro y fuera de Estados Unidos.

En sentido general Trump utilizó su discurso frases como “más temible” del mundo para referirse al ejército; “teníamos muchas botas sobre el terreno, pero fue increíble”, “fue brillante tácticamente”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, exigió este martes la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, secuestrados en la madrugada del 3 de enero. Advirtió que mandatario venezolano tiene “inmunidad diplomática”.

Saab hizo un llamado al juez a cargo del caso, Alvin K. Hellerstein, pidiéndole que “respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana, como la patria venezolana, que está protegido por una inmunidad diplomática, vuelvo a repetir, como jefe de Estado”.

Al comparecer la víspera en una corte de Manhattan, Maduro dejó claro que es inocente y sigue siendo el presidente de su país. “Estoy aquí secuestrado desde el 3 de enero, sábado”, expresó al confirmar su extracción por la fuerza cuando estaba “en mi casa en Caracas”.

La coalición antibelicista ANSWER alertó que Estados Unidos estaba iniciando una nueva guerra basada en mentiras.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959