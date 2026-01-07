Concluyen labores de reparación y mantenimiento en escuelas primarias del municipio Media Luna

En saludo al aniversario SESENTA y SIETE del Triunfo de la Revolución en el municipio de Media Luna se concluyen obras de beneficio social. La Escuela Primaria “Ramón Labrada Acuña”, ubicada en el Consejo Popular “Cinco Palma”, fue una de las más afectadas de ese territorio tras el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba. Actualmente, en el centro educativo se concluyen labores de mantenimiento en paredes agrietadas, techos, carpintería y organización del entorno para dar continuidad al curso escolar 2025-2026.