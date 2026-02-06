Colaboración: palabra de orden entre Cuba y Venezuela (III)

Como una relación de cooperación, de colaboración, con principios solidarios, de integración, de complementariedad caracterizó Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, los nexos con Venezuela, desde que Chávez encabezó la Revolución Bolivariana.

En comparecencia especial ante la prensa, que en la Agencia Cubana de Noticias transmitimos íntegramente en varios despachos, el jefe de Estado se refirió a la relación con Venezuela, la cual, aseguró, no se puede calificar como una relación de dependencia:

Muchos tratan de verla como una relación de dependencia entre dos países, y con eso lo que hacen es restringirla, reducirla a un intercambio de mercancías y servicios, y esa no es la realidad de la relación que hemos tenido con la Revolución Bolivariana.

Desde que Chávez encabezó la Revolución Bolivariana se tejió toda una relación de cooperación, de colaboración, con principios solidarios, sobre todo, de integración, de complementariedad: cómo dos países hermanos, amigos, podían aprovechar las potencialidades de cada uno en función de esa integración, de esa complementariedad. Por eso surgió hace más de 25 años el Convenio de Colaboración Integral entre Cuba y Venezuela.

¿Y por qué integral? Porque abarca muchas esferas, abarca los temas de energía, los temas de soberanía alimentaria, los temas de educación, de educación superior, la alfabetización, la formación de cuadros, la formación de recursos humanos. Hay temas también que tienen que ver con la industria, con la minería, con las telecomunicaciones, con el intercambio cultural, con el intercambio político también. Y eso trascendió a las relaciones de Cuba y Venezuela.

En esa relación y en ese convenio, recuerden que cuatro años después surgió el ALBA-TCP, que ya fue llevar las concepciones de esa relación a un grupo de países del ámbito de América Latina y el Caribe.

Posteriormente, ALBA-TCP apoyó también Petrocaribe, que fue un grupo de proyectos también con un enfoque energético, pero con un enfoque hacia lo social, hacia la justicia social, hacia la equidad, hacia las oportunidades y el beneficio y el desarrollo de los pueblos, ya no solo de Venezuela y Cuba, sino de América Latina y el Caribe.

Ahí está reflejado el concepto de integración, esa integración que soñó Martí, que soñó Bolívar y que defendieron Fidel y Chávez, y con las que todos nosotros estamos comprometidos, porque hay miles de cubanos que han pasado por misiones que se protagonizan en el contexto de este convenio, de esta colaboración.

En otras ocasiones he explicado, y es porque lo siento, ¿no?, que no hay ningún bloque de integración regional que haya logrado en tan poco tiempo los éxitos sociales que logró ALBA- TCP, que nació como parte de esa relación estrecha entre Cuba y Venezuela.

Recuérdese que hay algo muy trascendental, yo diría muy sentido, que fue la Misión Milagro, que le devolvió la visión a más de 3,5 millones de latinoamericanos que no tenían visión por enfermedades que podían ser tratadas con otros enfoques, no con un enfoque comercial, no con un enfoque de riqueza, sino con un enfoque de justicia social, con un enfoque de equidad.

Con un método cubano, el Yo sí puedo, de alfabetización, en ese contexto de integración, cuatro países lograron superar el analfabetismo y se declararon territorios libres del analfabetismo. Ustedes me pueden decir: Pero, bueno, esa es una conquista social a la que todo el mundo aspira. Sí, pero que todavía no se logra en el mundo.

Fíjense que en América Latina y el Caribe, desde que Cuba se declaró Primer territorio libre de analfabetismo en América Latina y el Caribe, ¿cuántos años pasaron, cuántas décadas pasaron para que otros cuatro países lo pudieran lograr? Y lo pudieron lograr precisamente con ese concepto de complementariedad y de integración en un sistema de relaciones no basadas en el egoísmo, sino basadas precisamente en estos conceptos, que son conceptos más humanistas, que son conceptos de un enfoque de no dejar a nadie atrás.

Por supuesto, aquí se tejieron relaciones económicas, comerciales, proyectos de colaboración muy importantes. Uno de esos proyectos, sobre todo en energía, por la prestación de servicios médicos se compensaba una parte importante de las necesidades de combustible, no todas, pero una parte importante, sobre todo en los tiempos más actuales; en otro momento sí cubrían todas las necesidades de combustible de nuestro país, pero en estos tiempos ya no lo cubrían todo, porque recordemos que Venezuela ha estado sometida a sanciones, Venezuela ha estado sometida a medidas coercitivas, a presiones y eso ha afectado también ese intercambio que se ha mantenido en una medida muy amplia, pero que no siempre ha alcanzado los niveles de otro momento.

Ahora se ve muy afectado cuando comenzó el bloqueo energético, el bloqueo naval a Venezuela, que ha impedido que lleguen barcos venezolanos o barcos de otros países con combustible venezolano hacia Cuba y se recrudece más aún con la Orden Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos en días pasados, manipulando a través de la amenaza de los aranceles a los países que suministran petróleo, que es prácticamente con ese pretexto lo que lo ha convertido en un bloqueo energético a nuestro país.

El futuro de las relaciones de Venezuela está en la manera en que seamos capaces de construir ese futuro desde la situación presente de una Venezuela que ha sido agredida, que ilegalmente le secuestraron al Presidente y a su esposa y los mantienen en una prisión en los Estados Unidos.

Nosotros en materia de colaboración no imponemos colaboración. Nosotros damos colaboración, compartimos colaboración, compartimos solidaridad cuando gobiernos, cuando pueblos o naciones nos lo piden. Y bajo ese concepto hemos mantenido en estos años esa colaboración con Venezuela.

Todos conocen la frase de Martí en su compromiso con Venezuela, que la hemos asumido todos. Por lo tanto, con esa tierra bolivariana también tenemos compromisos, tenemos sentimientos muy intensos. Y mientras el Gobierno venezolano propicie, defienda que haya colaboración, Cuba estará dispuesta a colaborar.

