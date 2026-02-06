Díaz-Canel: Cuba ha enfrentado con resistencia las máximas presiones (II)

La teoría del colapso y la insistencia en el colapso está muy relacionada con la teoría del Estado fallido y con todo un grupo de construcciones con que el Gobierno de los Estados Unidos ha tratado de caracterizar la situación cubana, afirmó Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, en su comparecencia de este jueves ante la prensa, que transmitimos de manera íntegra en varios despachos:

Precisamente, esta teoría del colapso está asociada a una de las corrientes o a una de las direcciones en las cuales se empeña el Gobierno de los Estados Unidos para derrocar a la Revolución Cubana.

Yo digo que hay dos direcciones fundamentales: La asfixia económica, que data desde los años sesenta con el Memorando de Mallory, y la agresión militar.

Y está muy bien sintetizada en una de las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos en los últimos tiempos, cuando en una primera parte de una frase dijo que habían aplicado contra Cuba todas las presiones posibles, reconociendo entonces que no hay Estado fallido, que lo que hay es un Estado que ha tenido que enfrentar con mucha resistencia las máximas presiones, no de cualquiera, las máximas presiones para asfixia económica de la principal potencia del mundo. De una potencia, además, que tiene un basamento imperial y un propósito hegemónico de dominación.

Por otra parte, está la agresión militar, cuando la segunda parte de esa frase dice que no quedaba otra cosa que hacer que no fuera tomar el lugar y arrasar, ocupar el lugar y arrasar.

Creo que nosotros tenemos en nuestra historia, en los 67 años de Revolución, con el surgimiento del bloqueo, presente esa teoría de asfixia económica, ese propósito de asfixia económica. Siempre digo que todas las generaciones de cubanos que nacimos en los primeros años de la Revolución, hasta las más actuales, nuestros nietos, nuestros hijos, nacimos y vivimos bloqueados, y nacimos bajo los signos de esa asfixia económica, siempre hemos tenido carencias, siempre hemos tenido dificultades complejas, siempre hemos tenido que funcionar en medio de vicisitudes y de imposiciones y de presiones que no se le imponen a nadie en el mundo, y mucho menos de una manera tan prolongada. Y ahí están los ejemplos de las cosas que hemos vivido.

Lo que pasa es que creo que el colapso, y está en la mentalidad, está en la filosofía imperial, pero no está en la mentalidad de los cubanos, el colapso no se puede asociar solo a las presiones y a las intenciones de un Gobierno imperial. En la visión nuestra ante el colapso está el concepto de la resistencia, de la resistencia creativa, que tiene que ver con defensas de ideas en las que creemos, con defensas de convicciones en las que creemos, con una convicción de victoria en la que también creemos.

Yo no soy idealista, sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles, estos en particular son muy difíciles, pero los vamos a superar entre todos, con resistencia creativa, con el esfuerzo y con el talento de todos los cubanos, de la mayoría de las cubanas y los cubanos.

