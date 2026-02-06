Cuba se prepara para un desabastecimiento agudo de combustible (I)

Un extenso análisis de la compleja situación del país y las proyecciones para afrontarla realizó este jueves Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, en comparecencia especial ante prensa nacional y extranjera.

La Agencia Cubana de Noticias transmitirá a continuación en varios despachos la intervención del Primer Secretario del Comité Central del PCC.

Estamos claros de que hay preocupaciones en la población por todo lo que ha ido pasando, también por toda la intensa campaña mediática de calumnia, odio, también de guerra psicológica que se trata de imponer en estos momentos, aseguró el jefe de Estado en la introducción.

El encuentro con ustedes, añadió, nos da la oportunidad de poder explicar en todo un grupo de temas cuáles son las proyecciones, cuáles son las maneras en que estamos buscando salir de esta situación en el menor tiempo posible y, sobre todo, con qué disposición, con qué voluntad y también con qué empeños.

Explicó que se han tenido que hacer un grupo de valoraciones en el Buró Político, en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el Consejo de Defensa Nacional, y el Consejo de Ministros, para actualizar un plan.

En este sentido, dijo, se trazaron las directivas de Gobierno para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible.

