India y EEUU avanzan en cooperación en defensa

En la 24 Sesión Plenaria del Grupo Técnico Conjunto, delegaciones de ambos países dialogaron sobre cómo mejorar la participación en la colaboración bilateral de los centros de investigación universitarios, los laboratorios de defensa y las industrias en iniciativas de investigación y desarrollo cooperativas.
Además, en la reunión se firmó un acuerdo de proyecto para la cooperación entre la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa, de India y la Unidad de Innovación de Defensa de Estados Unidos en el marco del programa Innovation Bridgen que busca conectar ecosistemas de innovación y apoyar a startups en su expansión global, cada una con objetivos específicos.
Según el Ministerio de Defensa indio, la sesión plenaria se llevó a cabo en consonancia con las directrices del marco para la Asociación de Defensa Estratégica entre India y Estados Unidos, firmado por el Ministro de Defensa, Rajnath Singh, y el secretario de Guerra Pete Hegseth, en octubre de 2025.