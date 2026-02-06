India y EEUU avanzan en cooperación en defensa

India y Estados Unidos revisaron la cooperación en curso en ciencia y tecnología de defensa y examinaron propuestas para fortalecer aún más la colaboración en tecnologías de defensa críticas y emergentes.

En la 24 Sesión Plenaria del Grupo Técnico Conjunto, delegaciones de ambos países dialogaron sobre cómo mejorar la participación en la colaboración bilateral de los centros de investigación universitarios, los laboratorios de defensa y las industrias en iniciativas de investigación y desarrollo cooperativas.

Además, en la reunión se firmó un acuerdo de proyecto para la cooperación entre la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa, de India y la Unidad de Innovación de Defensa de Estados Unidos en el marco del programa Innovation Bridgen que busca conectar ecosistemas de innovación y apoyar a startups en su expansión global, cada una con objetivos específicos.

Según el Ministerio de Defensa indio, la sesión plenaria se llevó a cabo en consonancia con las directrices del marco para la Asociación de Defensa Estratégica entre India y Estados Unidos, firmado por el Ministro de Defensa, Rajnath Singh, y el secretario de Guerra Pete Hegseth, en octubre de 2025.

