Unión Africana busca eliminar mutilación genital femenina para 2030

La Unión Africana convocó hoy a un evento virtual por el Día Internacional de la Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina para fortalecer el compromiso de eliminar esa práctica para 2030, en línea con su Agenda 2063.

La cita bajo el tema “Hacia 2030: No terminar con la mutilación genital femenina sin compromiso e inversión sostenidos”, organizada por el Departamento de Salud, Asuntos Humanitarios y Desarrollo Social de la Comisión de la organización continental, abordará desafíos emergentes y amplificará las voces y liderazgo de sobrevivientes.

Reúne a 200 participantes, entre ellos representantes de los Estados miembros (Ministerios de Salud, Género y Justicia), las Comunidades Económicas Regionales, organizaciones de la sociedad civil, grupos de derechos de la mujer, defensores de la juventud y líderes tradicionales, organismos de las Naciones Unidas, entre otros.

Los debaten tienen como objetivo fortalecer el compromiso político, destacar el progreso local y las buenas prácticas, reflexionar sobre los retos que obstaculizan la eliminación de la mutilación genital femenina en todo el continente.

Asimismo, busca reafirmar la responsabilidad de los Estados miembros de la Unión Africana con el Protocolo de Maputo y la Iniciativa Saleema, esta última diseñada cambiar las normas sociales negativas en las que se basa la mutilación genital femenina. El programa del evento contará con exhibiciones innovadoras dirigidas por jóvenes y sobrevivientes de esa práctica nociva que revirtieron con éxito las normas sociales en las zonas rurales.

Abogará por aumentar la financiación dentro de los presupuestos nacionales para las intervenciones de lucha contra esa violación de los derechos humanos, además de compartir los avances en el Marco de Responsabilidad de la Unión Africana para el tema.

