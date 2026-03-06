Comenzó Internacional Juvenil de Bádminton de La Habana

El Primer Torneo Internacional Juvenil de Bádminton de La Habana dio inicio este jueves en el coliseo de la Ciudad Deportiva con la presencia de atletas de cinco países.

Animan la lid tres jugadores de Colombia, dos de ellos varones; uno de cada género de Honduras; dos muchachas de Paraguay y un hombre de Bulgaria.

Cuba aprovecha su condición de sede y presentó 24 raquetistas, encabezados por el granmense Iker Herrera y la cienfueguera Thalía Roque, ambos integrantes del equipo nacional.

Los concursantes batallarán por podios en las cinco modalidades, léase individual femenino y masculino, dobles en ambos sexos y mixto, así como puntos para el ranking mundial juvenil en pos de clasificar a la cita del orbe de esta categoría y a otras justas importantes.

En la jornada de apertura avanzaron a cuartos de final en single los anfitriones Carlos Álvarez, Iker Herrera, Oscar Montano, Carlos Vega y Roberto Pérez, todos triunfadores sobre rivales de casa.

Por los visitantes lograron espacio a esa fase los colombianos Jerónimo Giraldo, por no presentación de su contrario, y Sebastián Zapata al vencer al local Yassel Fernández 21-6 y 21-8.

El búlgaro Teodor Mitev también adelantó al dominar al cubano Diego Pérez por 21-6 y 21-4, tras caer bye en la ronda inicial.

En el femenino cinco cubanas, dos paraguayas y una colombiana siguieron camino a la segunda jornada prevista este viernes, desde las 10 de la mañana.

Por la Mayor de las Antillas alcanzaron los cuartos de final Yusleidis Álvarez, Leonor Alvisa, Santa Boche, María Carla Torres y Marian Carballo.

Para el sábado están anunciadas las semifinales y el domingo la discusión de medallas en los cinco eventos, en ambos casos desde las diez de la mañana.

La propia casa grande del deporte cubano servirá de escenario de otros dos certámenes de rango, el tradicional Giraldilla de La Habana del 10 al 15 de marzo, y del 31 al cinco de abril el Primer Internacional Serie, el de mayor clase organizado en Cuba en todos los tiempos.

Ambos concederán unidades para el listado universal de adultos y el Giraldilla a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, penúltimo en el proceso de clasificación a esa cita, el que cierra en abril cuando concluya el panamericano individual del deporte con sede en Lima, Perú.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.