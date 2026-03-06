Reiteran desde Japón solidaridad con Cuba frente al bloqueo

El movimiento de solidaridad CUBAPON condenó recientemente las sanciones impuestas por la administración estadounidense contra Cuba, en particular las restricciones a la importación de combustibles, que calificó como violación de la Carta de las Naciones Unidas.

Según informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, la organización señaló que la privación deliberada de petróleo busca provocar sufrimiento, desestabilización y colapso social, lo que constituye una forma de guerra económica sin declaración y un crimen internacional continuado.

CUBAPON saludó la resistencia del pueblo y gobierno cubanos durante más de seis décadas frente al hostigamiento y reafirmó su apoyo a la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero, y las medidas coercitivas unilaterales.

El movimiento exigió el fin inmediato de las sanciones y el respeto irrestricto al derecho internacional, al tiempo que destacó la importancia de la solidaridad internacional en defensa de la soberanía de Cuba.

