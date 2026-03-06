Macron descarta entrada de Francia en guerra en el Medio Oriente

El presidente Emmanuel Macron descartó hoy que Francia sea parte de la guerra en el Medio Oriente, desatada hace una semana por la agresión estadounidense e israelí contra Irán, que respondió atacando intereses de Washington en la región.

“Francia no es parte de esta guerra, no estamos en combate ni vamos a enrolarnos en la misma”, señaló el mandatario en Instagram, en respuesta a un joven internauta preocupado por el curso de los acontecimientos.

Macron ordenó el despliegue del portaaviones nuclear Charles de Gaulle y otros medios navales y aéreos en el Mediterráneo en reacción a la crisis en el Medio Oriente, donde se reportan cientos de víctimas fatales, la mayoría iraníes, desplazamientos forzados y destrucción de infraestructura.

El jefe de Estado explicó que la prioridad respecto a la guerra es proteger a los franceses y ayudar a los aliados a interceptar drones y misiles lanzados por Irán en represalia.

Tras la agresión iniciada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel, Teherán respondió con ataques a países vecinos del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán e Irak, esgrimiendo que su objetivo no es ir contra ellos y sí contra las bases militares estadounidenses.

Macron también reiteró el respaldo francés al Líbano, agredido en los últimos días por Israel después de las acciones de Hezbolá y manifestó que París buscará de la manera “más razonable y pacífica” posible asegurar el tráfico marítimo en la región.

También como parte de su reacción a los ataques estadounidenses e israelíes, Irán ordenó el cese de la navegación por el Estrecho de Ormuz, paso por el que transitan a diario unos 20 millones de barriles de petróleo, la quinta parte de la producción mundial.

