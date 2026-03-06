Presidente iraní revela esfuerzos de mediación para cesar la guerra

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, reveló hoy que varios países iniciaron esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra entre su país, por un lado, y Estados Unidos e Israel, por el otro, conflicto que ya cumple siete días.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario afirmó que la posición de Teherán es clara respecto a la crisis. “Irán está comprometido a trabajar por una paz duradera en la región, pero al mismo tiempo no dudará en defender su dignidad y soberanía”, expresó.

Pezeshkian subrayó que cualquier mediación debe dirigirse, según dijo, a quienes provocaron la crisis al ignorar la voluntad del pueblo iraní.

Las declaraciones del presidente se producen mientras continúan los intercambios de ataques entre Irán, por una parte, y Estados Unidos e Israel, por la otra.

Teherán acusa a Washington y Tel Aviv de ampliar el alcance de sus bombardeos para incluir infraestructuras civiles y objetivos no militares.

En este contexto, medios iraníes informaron que el Consejo de Liderazgo Interino celebró una reunión presidida por Pezeshkian para analizar la convocatoria del Consejo de Expertos de Liderazgo.

Ese órgano es responsable de elegir al sucesor del líder supremo iraní, Ali Jamenei, cuya muerte en ataques aéreos israelíes el pasado sábado fue confirmada por las autoridades iraníes.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959