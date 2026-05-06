Cuba ratifica defensa de su soberanía ante amenazas de EE.UU.

El embajador de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ernesto Soberón Guzmán, aseguró que la isla está preparada para defender su soberanía e independencia frente a cualquier agresión externa, en medio de las recientes amenazas de intervención formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y ante un posible refuerzo de la presencia militar de Washington en el Caribe.

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Durante una entrevista televisiva, el diplomático afirmó que el pueblo cubano no contempla rendirse ante presiones externas y defendió la capacidad de resistencia del país frente a décadas de hostilidad y bloqueo.

El representante cubano señaló además que la masiva movilización por el Día Internacional de los Trabajadores sirvió como muestra tanto de la disposición de Cuba a mantener un diálogo con Estados Unidos como de su determinación de preservar su soberanía.

Las declaraciones se producen en un contexto de endurecimiento del unilateral e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla. El pasado 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía sanciones contra funcionarios cubanos y actores vinculados a sectores estratégicos como energía, defensa, seguridad y finanzas.

Además, en enero del corriente año 2026 declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y autorizó medidas para penalizar a países o empresas que suministren petróleo a la isla, aumentando así la presión sobre su abastecimiento energético.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó estas disposiciones como ilegales y abusivas, al tiempo que denunció el uso de medidas coercitivas unilaterales como mecanismo de presión política y económica.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos —que incluye restricciones comerciales, financieras, limitaciones al acceso a créditos internacionales, sanciones a terceros países y trabas al suministro de combustible— sigue agravando la situación económica del país.

Las declaraciones de Soberón también respondieron a recientes llamados del secretario de Estado, Marco Rubio, a impulsar un cambio político en Cuba. Rubio vinculó abiertamente el bloqueo a una transformación del sistema político cubano, al considerar que la crisis económica de la isla refleja el agotamiento de su modelo actual.

Frente a ese escenario, Soberón insistió en que cualquier relación bilateral con Washington debe construirse sobre bases de reciprocidad, respeto mutuo, igualdad soberana y no injerencia en los asuntos internos, principios que, aseguró, seguirán guiando la política exterior cubana.

Radio Bayamo

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