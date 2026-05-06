Irán prioriza fin de guerra y descarta hostilidad a países vecinos

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó hoy que su país centra sus esfuerzos en poner fin al conflicto en curso y reiteró que no guarda hostilidad hacia ninguno de sus vecinos, en particular los estados del Golfo.

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En declaraciones a un canal local, el vocero señaló que la actual situación genera preocupación tanto para el pueblo iraní como para la región y la comunidad internacional, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia una solución que ponga término a las hostilidades.

Baghaei advirtió que la presencia militar de Estados Unidos en la región constituye un factor de inseguridad y un riesgo para los países que acogen bases estadounidenses.

Asimismo, subrayó que las relaciones de Teherán con las naciones árabes del Golfo se sustentan en el respeto mutuo y los intereses compartidos, y reiteró que Irán no mantiene posturas hostiles hacia esos países.

El portavoz agregó que, a la luz de experiencias anteriores, su país no está dispuesto a prolongar discusiones complejas sin perspectivas claras de solución.

Las declaraciones se producen en el contexto de las tensiones derivadas del conflicto iniciado a finales de febrero, el cual ha dejado miles de víctimas y ha impactado la estabilidad regional, en medio de intercambios militares y ataques a instalaciones e intereses en varios países.

Prensa Latina

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