Realizan II Encuentro de Jóvenes Realizadores del Sistema de la Televisión en Granma

La II edición de Joven TeVe, encuentro de Jóvenes Realizadores del Sistema de la Televisión en Granma tuvo lugar hoy en la Villa Bayamo, de la ciudad Monumento Nacional.

Dedicado al Centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y a los aniversarios 106 del natalicio de Celia Sánchez Manduley y 31 de la fundación del Telecentro Provincial CNC TV Granma, la cita reunió a profesionales de ese medio.

Como parte del evento aconteció una conferencia acerca de las Redes sociales, el espacio “El Programazo” y un Encuentro de Generaciones.

El encuentro fue oportuno para debatir sobre creaciones audiovisuales, analizar los desafíos del periodismo hoy, con amplio enfoque en el empleo de las plataformas digitales y la responsabilidad ética frente a las audiencias jóvenes.

La segunda edición de Joven TeVe incluyó muestras de programas audiovisuales, “pensados especialmente para el público joven, demostrando la vitalidad de la nueva creación televisiva granmense” y el intercambio de experiencias y saberes “con profesionales de larga trayectoria en el sector”, destaca el medio en la red social Facebook.

La Primera edición del evento tuvo lugar en marzo de 2025 en saludo al Día de la Prensa Cubana y a las tres décadas de la televisión granmense.

Continuar con esta iniciativa fortalece las relaciones entre noveles y consagrados del medio, a la vez que constituye una excelente forma para hacer converger ideas, maneras de hacer y retroalimentarse.

Radio Bayamo