Sudáfrica y Cuba sellan alianza cultural con firma de un Memorando

La Asociación Nacional de Escritores de Sudáfrica (Nwasa) y la Asociación de Escritores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), sostienen hoy una alianza cultural, con la firma de un Memorando de Entendimiento.

Con el respaldo de la embajada cubana en Pretoria, capital sudafricana, el acuerdo convierte en mandato cultural la solidaridad forjada entre ambos pueblos durante las luchas contra el apartheid.

El acuerdo recuerda el apoyo material, militar y moral que Cuba ofreció a África Austral en los años más difíciles de la segregación, gesto reconocido por líderes como Nelson Mandela como uno de los actos más desinteresados de solidaridad internacional, afirmó la Uneac en redes sociales.

La rúbrica se produce en el marco de las conmemoraciones por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien junto a Mandela cimentó una amistad que trascendió fronteras políticas.

Esta iniciativa busca transformar la memoria compartida en acción cultural concreta, con los escritores como protagonistas de nuevos vínculos y guardianes de la justicia narrativa.

Entre sus objetivos figuran la institucionalización del intercambio literario, el impulso a la traducción como herramienta de inclusión y la creación de plataformas digitales que fortalezcan la producción colaborativa y la diplomacia cultural, amplió la Uneac.

El Secretario General de la Nwasa, Lebogang Lance Nawa, subrayó que el convenio convierte la alianza histórica en estrategia viva; para ambas instituciones, corresponde ahora a los escritores transformar la memoria en movimiento y la palabra en obra.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959