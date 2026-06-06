Estambul acogerá Foro Internacional Cero Residuos

La ciudad de Estambul acoge del 5 al 7 de junio el Foro Internacional Cero Residuos, considerado uno de los encuentros más relevantes a nivel mundial sobre sostenibilidad y protección ambiental, con la participación de representantes de 183 países.

La Fundación Basura Cero informó que el evento reunirá a responsables gubernamentales, líderes empresariales, autoridades locales, académicos y representantes de organizaciones internacionales para debatir estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación global en materia ambiental.

De acuerdo con la entidad organizadora, el foro contribuirá a consolidar la presencia internacional del movimiento Basura Cero, iniciativa promovida bajo el patrocinio de la primera dama de Türkiye, Emine Erdoğan, quien además preside el Consejo Asesor de Alto Nivel de Personas Basura Cero de las Naciones Unidas y ejerce como presidenta honoraria de la fundación.

El encuentro constituirá la actividad principal de la denominada Semana Basura Cero de Estambul y servirá como plataforma para el intercambio de experiencias y la formulación de propuestas orientadas a enfrentar los desafíos ambientales contemporáneos.

Durante las jornadas de trabajo se abordarán temas relacionados con la economía circular, la eficiencia en el uso de los recursos, los modelos de producción compatibles con la protección climática, las ciudades sostenibles, la transición energética y el aprovechamiento económico de los residuos. Asimismo, se celebrarán sesiones ministeriales de alto nivel dedicadas a sectores estratégicos para el desarrollo sostenible, entre ellos energía y recursos naturales, agricultura, silvicultura, industria y tecnología.

Los participantes examinarán experiencias nacionales y mecanismos de cooperación destinados a promover políticas conjuntas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos ambientales internacionales.

Los organizadores señalaron que el foro aspira a aprobar una declaración final con un respaldo superior al alcanzado el año pasado, cuando la denominada Declaración de Estambul recibió el apoyo de 108 países.

Según las previsiones, el documento que surja de esta edición podría contribuir a consolidar el concepto de cero residuos como un marco político global sustentado en compromisos concretos y mecanismos viables de implementación.

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