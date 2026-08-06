Irán condiciona reapertura de Ormuz al fin de amenazas de EEUU

El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras continúen las amenazas estadounidenses contra Irán y el bloqueo marítimo impuesto a Teherán, afirmó hoy Behnam Saeedi, secretario del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní.

En declaraciones al Club de Jóvenes Periodistas, vinculado a la televisión estatal, Saeedi explicó que las recientes conversaciones entre Irán y Omán se limitaron a definir mecanismos y rutas para la navegación de buques por esa estratégica vía marítima.

El funcionario aclaró que el entendimiento alcanzado con Mascate no supone la reapertura general del estrecho.

“El tema del estrecho de Ormuz se discutirá cuando Estados Unidos ponga fin a sus amenazas y al bloqueo marítimo, abandone la región y se declare el término de la guerra”, expresó.

Según Saeedi, en las actuales circunstancias no existen razones para permitir la apertura plena del paso marítimo.

El legislador agregó que Irán no aceptará la intervención ni la presencia estadounidense en el estrecho e instó a Omán a tomar en consideración esa posición durante las negociaciones.

Teherán y Washington alcanzaron el pasado 14 de junio, con mediación de Pakistán, un acuerdo cuya primera fase contemplaba la reapertura de Ormuz a cambio de la liberación de activos iraníes congelados.

Irán se comprometió además a no cobrar tasas de tránsito durante un período de 60 días a los buques que utilizaran la ruta.

Sin embargo, las autoridades iraníes denunciaron que Estados Unidos incumplió sus compromisos, no liberó los fondos y estableció un corredor alternativo por aguas territoriales de Omán.

Teherán consideró esas acciones una violación del entendimiento y restringió posteriormente la navegación, además de interceptar embarcaciones que, según afirmó, intentaban cruzar sin autorización.

Las tensiones entre ambos países desembocaron en enfrentamientos militares iniciados el 8 de julio y prolongados durante unas dos semanas.

Tras esa escalada, Irán reanudó las conversaciones con Omán para acordar un corredor seguro destinado a los buques mercantes.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, anunció el miércoles que ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre las coordenadas geográficas de esa ruta marítima.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959