Comienza en Cuba Jornada por los 25 años de Canto de Todos

Un concierto de los cantautores brasileños Pedro Luis y João Cavalcanti dará inicio hoy en esta capital a la Jornada 25 años Canto de Todos Iberoamericano, cuyo programa se extenderá hasta el 11 de septiembre.

La cita con la música del gigante sudamericano será esta tarde en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, institución que recibirá en la mañana a los invitados del país anfitrión y de Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, España y México.

Conciertos, presentaciones, encuentros de pensamiento y exposiciones figuran en la agenda del certamen, dedicado a honrar a su fundador: el destacado trovador cubano ya fallecido Vicente Feliú, cuyo cumpleaños 78 es el 11 de noviembre.

Vale destacar en el programa la muestra Canto de Todos 25 años, el estreno y proyección del audiovisual Retrato hablado de Vicente Feliú, la entrega del Premio Noel Nicola, la exposición homenaje por los 50 años del Movimiento de la Nueva Trova, la visita al barrio de La Timba y la peregrinación a la tumba de Vicente Feliú, entre muchas otras iniciativas.

Según adelantaron los organizadores en un encuentro reciente con la prensa, varias instituciones serán testigos de este acontecimiento, entre ellas la Casa del Alba Cultural, Casa de las Américas, la Biblioteca Pública José Martí y el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes.

Aquel Encuentro Iberoamericano de la Canción, organizado y dirigido en el año 2000 por Vicente Feliú, pasó a la historia como Canto de Todos.

El certamen regresa hoy para reafirmar su compromiso con el legado del destacado trovador y promover el intercambio cultural a través de la canción en Iberoamérica.

