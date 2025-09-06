Israel intensificó ataques contra Gaza

Al menos 17 palestinos murieron hoy en ataques israelíes contra la Franja de Gaza, en medio de una ofensiva terrestre que tiene como epicentro el norte de ese territorio.

Tres ciudadanos que buscaban alimentos perdieron la vida por el fuego de soldados cerca del centro de ayuda Al-Tina, al suroeste de la ciudad de Khan Yunis, reportó la agencia noticiosa Safa.

La fuente precisó que un anciano falleció por disparos de uniformados contra tiendas de campaña de personas desplazadas en la cercana área de Al-Mawasi, declarada “zona segura” por el Ejército, que, sin embargo, la atacó más de un centenar de ocasiones, según datos palestinos.

Mientras, el Hospital Al-Awda anunció que recibió dos cadáveres y a 17 heridos como resultado de un ataque israelí contra civiles en un punto de distribución de ayuda humanitaria al sur de Wadi Gaza.

Safa destacó que un niño de seis años murió esta mañana a causa de sus heridas recibidas en una incursión hace unos días en la urbe de Deir al-Balah.

El medio señaló que la mayoría de las víctimas este sábado se contabilizaron en la norteña ciudad de Gaza, la más poblada del enclave costero.

Precisó que un menor falleció y varias personas resultaron heridas cuando la artillería disparó contra un edificio residencial cerca del puente Sheikh Radwan, al noroeste de la localidad.

Otros seis ciudadanos, incluidos dos niños, murieron y numerosos sufrieron lesiones debido a las bombas lanzadas por aviones contra el campamento de refugiados de Al-Shati, aledaño a la metrópoli, indicó la agencia oficial de noticias Wafa.

Los equipos de socorro trasladaron al Complejo Médico Al-Shifa cuatro cuerpos de palestinos que perdieron la vida tras un bombardeo israelí contra el auto en que viajaban cerca del cruce de Al-Tawam.

A principios de agosto, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan presentado por el primer ministro Benjamín Netanyahu para reocupar el enclave costero en varias fases, la primera de las cuales comenzará con la ciudad de Gaza y zonas aledañas, pese al rechazo internacional a la maniobra.

Para tal fin, las Fuerzas Armadas (FDI) comenzaron a llamar a filas a unos 60 mil reservistas que participarán en la operación, que incluirá hasta cinco divisiones.

Esta semana, la Defensa Civil del territorio afirmó que las FDI destruyeron más del 85 por ciento de las viviendas y la infraestructura en los vecindarios de Shuja’iyya y Tuffah, y el 70 por ciento en Zeitoun, Sabra, Jabalia, Nazla y Balad.

También hay muchos daños en las ciudades vecinas de Beit Hanoun y Beit Lahia, apuntó.

Por su parte, el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos denunció que el Ejército destruye cada día como promedio unas 300 viviendas en las ciudades de Gaza y Jabalia.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959