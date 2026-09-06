Serán en Guisa actividades centrales de Granma por el 28 de septiembre

El municipio de Guisa será la sede de las actividades centrales de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Granma para celebrar el 28 de septiembre, aniversario 66 de la mayor organización de masas del país.

Así lo dio a conocer la dirección provincial de los CDR a la prensa al informar las acciones para festejar el nuevo aniversario de la organización.

Trascendió también que junto a Guisa lograron la condición de vanguardia los territorios de Yara y Pilón, mientras Niquero y Cauto Cristo resultaron destacados en la emulación cederista.

Se informó también que el acto provincial se realizará el día 22 de septiembre en Guisa, en el que se reconocerán cederistas, CDR, zonas y dirigentes destacados en la última etapa de trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución.

De acuerdo con lo informado por la coordinación provincial de los CDR, en la jornada están planificadas 18 importantes actividades que tienen como objetivo estimular la labor cederista en barrios y comunidades y estarán dedicadas a Fidel como el fundador de los Comités de Defensa de la Revolución.

Para celebrar el aniversario 66 de la mayor organización de masas del país en Granma igualmente se realizarán acciones encaminadas a impulsar los cuatro programas de los CDR para apoyar la economía como son la recuperación de materias primas, las donaciones voluntarias de sangre, la siembra en patios y parcelas y el ahorro energético.

Radio Bayamo