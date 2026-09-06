Producción petrolera de América Latina creció 10% interanual en abril de 2026

América Latina y el Caribe registraron un aumento interanual del 10 por ciento en la extracción de crudo durante abril de 2026, momento en que la región alcanzó un volumen productivo de 318 millones de barriles, según informó la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

Brasil, México y Venezuela encabezaron la actividad petrolera regional: concentraron en conjunto alrededor del 70 por ciento del volumen total obtenido en el área. En materia de comercio exterior, los datos oficiales muestran que el mercado regional cubre el 54 por ciento del valor de las importaciones de petróleo de la zona, mientras que el 79 por ciento de la producción exportable se dirige hacia grandes centros de consumo global.

En el segmento gasífero, el volumen extraído llegó a 21.7 mil millones de metros cúbicos, lo que representa un incremento del 8,5 por ciento frente a abril de 2025. Más del 70 por ciento de este recurso fue utilizado dentro del propio continente, lo que contribuye a reducir la exposición a interrupciones del comercio internacional.

Argentina y Trinidad y Tobago fueron los principales productores, con una participación de 22 por ciento cada uno, seguidos por Brasil (14 por ciento), Bolivia (12 por ciento) y México (10 por ciento).

Pese a ese nivel de abastecimiento interno, las compras internacionales continúan siendo necesarias para cubrir la demanda. El 65 por ciento del gas adquirido en el exterior procede de países fuera de América Latina y el Caribe, mientras el 35 por ciento restante corresponde a proveedores de la propia zona.

Ante esta dinámica, la Olacde señaló que la integración comercial sigue siendo desigual y afirmó: “Frente a un panorama global de incertidumbre geopolítica, acelerar las interconexiones, la infraestructura transfronteriza y los acuerdos comerciales intrarregionales resulta crucial para consolidar la seguridad energética del continente”.

Radio Bayamo