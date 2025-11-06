Retorna a Río Cauto primer grupo de evacuados en Las Tunas 

Este miércoles inició el retorno paulatino a sus hogares de los riocautenses evacuados en la provincia de Las Tunas, debido a las inundaciones provocadas por el huracán Melissa.

Yordan Roberto León Rodríguez, director de Cultura en Granma y quien se encuentra en el vecino territorio, designado por el Consejo de Defensa Provincial, ofreció detalles de las primeras acciones:

“Comenzamos la desconcentración paulatina de los evacuados que tenemos acá en Las Tunas, que superan los 2 mil 300 en centros de evacuación y más de 750 en casas de familia. La decisión a partir de la información obtenida de las autoridades de Río Cauto y del Consejo de Defensa Provincial es que las comunidades con mejores situaciones para permitir el retorno seguro de los evacuados son Miradero, Vado del Yeso, Grito de Yara, El Salao y Las 1009”.

En esta primera jornada se retiraron sobre todo, los evacuados en el municipio Las Tunas que existen cuatro centros.

“Logramos desconcentrar alrededor de 352 pobladores que, en lo fundamental eran de Miradero, pero había de Vado del Yeso y de los Guayitos”, resaltó el directivo.

“En el caso de los pobladores de Guamo, que es la otra población con mayor concentración que tenemos acá en la provincia Las Tunas y que están principalmente en Jobabo, en Colombia y hay una parte, no menos significativa en el municipio cabecera, la estrategia es continuar con esta desconcentración, pero priorizando primero la fuerza joven, los hombres que puedan ir en una avanzada y sumarse a las labores de recuperación y de higienización que se están haciendo en la comunidad, que permitan crear condiciones para en el menor tiempo posible poder entonces retornar el resto de las personas, que serían mujeres, ancianos y niños”.

RECOMENDAMOS LEER | Avanza recuperación en el oriente del país tras paso de Melisa (+ fotos)

León Rodríguez enfatizó que al momento de estas declaraciones, todavía computarizaban los datos de la cantidad de hombres a moverse en horas tempranas de este jueves.

En esta jornada se trasladarán las personas de Miradero, Vado del Yeso, Grito de Yara, Las 1009 y El Salado que quedaron pendientes. Acerca de algunos casos específicos de esas comunidades que se mantendrán evacuados, resalta el directivo: “Nos quedan personas, familias a partir de que se tienen niños ingresados con problemas de salud y hasta hoy todavía no estaban de alta y se decidió por el Consejo de Defensa Provincial que se mantuvieran en los mismos centros de evacuación que se tienen”.

Asimismo, existen dos adolescentes que este jueves se les tomarán las foto de los 15 a partir de la iniciativa de solidaridad gestada en Las Tunas y también se decidió por el Consejo de Defensa Provincial que, “esas niñas y sus familias permanecieran en el centro de evacuación y una vez terminado el tema de la foto, se pondrá un transporte a disposición para retornarlos a Miradero.

Yordan Roberto León Rodríguez afirmó que, en la medida que se recupere sobre todo Guamo, con estabilidad en las condiciones higiénico-sanitarias y el mínimo de condiciones en el tema de de la recuperación, se tomarán otras decisiones.

Radio Bayamo