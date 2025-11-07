Amazon pretende que Vietnam sea centro de exportación de e-commerce

La estrategia para 2026 del grupo estadounidense Amazon contempla hoy la posibilidad de convertir a Vietnam en un centro de exportación de comercio electrónico en el Sudeste Asiático mediante la transformación digital y la innovación.

Así lo hizo saber aquí el director de Desarrollo de Mercado para Asia-Pacífico de Amazon Global Selling, Jim Yang, en la conferencia anual de 2025 realizada la víspera en esta capital con el tema “Avance tecnológico – Avance en las exportaciones globales”.

Vietnam, valoró Yang citado por el diario Hanoi Moi, posee un fuerte espíritu emprendedor y una capacidad de producción competitiva, lo que abre un gran potencial para las exportaciones a través de plataformas digitales.

De acuerdo con el directivo, Amazon Global Selling invertirá fuertemente en el ecosistema logístico, soluciones de gestión de pedidos transfronterizos y herramientas de IA para el análisis de mercado, la previsión de la demanda y la optimización operativa.

Por su parte, el programa Amazon Global Logistics ayudará a las empresas vietnamitas a acortar los plazos de entrega, reducir los costes logísticos y mejorar la experiencia del cliente internacional.

Paralelamente, Amazon creó el centro de conocimiento NAMI para capacitar en habilidades de exportación digital, conectar a la comunidad de vendedores y compartir experiencias exitosas de marcas globales.

Según trascendió en la conferencia, que reunió a más de mil 500 empresas nacionales y extranjeras, expertos y socios, las ventas de las empresas vietnamitas a través de Amazon aumentaron en casi un 35 por ciento en comparación con el año 2024.

Amazon Global Selling estableció oficialmente en octubre de 2019 un equipo especializado en Vietnam, con el propósito de facilitarles las ventas internacionales a los comerciantes nacionales a través de la página web del grupo.

