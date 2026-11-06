Papa León XIV llega hoy a Uruguay, iniciará gira sudamericana

El papa León XIV llega hoy en visita oficial y pastoral a Uruguay, que se extenderá hasta el día 8 y resulta el inicio de un recorrido latinoamericano que le llevará también a Argentina y Perú.

Se espera su arribo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30 hora local, y tendrá ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, donde ofrecerá su primer discurso ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El presidente Yamandú Orsi lo recibirá en Torre Ejecutiva en lo que será el segundo encuentro entre ambos, pues el mandatario uruguayo lo visitó en el Vaticano en octubre de 2025.

Durante esta jornada, el Pontífice visitará el Cabildo en Ciudad Vieja, y recibirá las Llaves de la Ciudad de manos del intendente Mario Bergara.

A continuación cruzará la Plaza Matriz hacia la Catedral Metropolitana, donde brindará una homilía ante obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

Además visitará la parroquia del barrio de Casavalle en encuentro con alto contenido social y humano, y estará en la sede de la Universidad Católica del Uruguay, para compartir con el mundo de la educación y el conocimiento.

Durante su visita oficiará misas en Paysandú (el sábado) y la Catedral Basílica de Florida, santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres (el domingo antes de partir a Buenos Aires, Argentina).

León XIV dará la vuelta olímpica en el Estadio Centenario, donde se esperan unas 60 mil personas para una vigilia de oración, donde dará un discurso en la tarde noche del sábado 7 de noviembre.

En sus recorridos citadinos se transportará en un papamóvil construido por la empresa uruguaya Nordex y vestirá prendas ceremoniales elaboradas por manos nacionales.

Estará resguardado por un despliegue de cinco mil policías y hasta mil 700 efectivos militares, con refuerzo en las fronteras, pues se espera el arribo de seguidores sobre todo desde Argentina por el lado de Paysandú.

Uruguay es reconocido como el país más laico de la región, pero el santo padre estará acompañado de multitudes, de fieles y de quienes, aunque sin religión reconocida, esperan sus mensajes de paz y justicia social.

El último Papa que estuvo en Uruguay fue Juan Pablo II, quien del 7 al 9 de mayo de 1988 recorrió Montevideo, Melo, Florida y Salto.

La Demajagua