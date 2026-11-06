Periodistas granmenses recorren sitios del Proyecto Internacional Mi Costa en Manzanillo

Un grupo de colaboradores y corresponsables granmenses de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), los periódicos Granma y La Demajagua, así como de la emisora Radio Granma, recorrieron varias localidades de la zona costera de Manzanillo que forman parte del radio de acción del Proyecto internacional Mi Costa.

El periplo tuvo como objetivo de constatar los resultados de las actividades del proyecto y su impacto en la ciudad del Golfo del Guacanayabo.

El primer contacto de los reporteros fue en el barrio juvenil Celia Sánchez Manduley, enclavado en la ciudad pesquera, con Odanis González Morales, jefe de base de pesca de esta zona, así como con pescadores y el formador Rafael Almeida Rodríguez. En el intercambio comprobaron del cambio de esta región y conocieron de la recuperación del pasto marino y los manglares en los cayos del territorio, así como de algunas especies marinas.

​Luego, los equipos de prensa granmense intercambiaron con los miembros del Puerto Pesquero de interés local GeoCuba, liderado por Roberto David Rosales Barrio.

En este sitio conocieron de la recuperación de los manglares, aves y reptiles como la iguana en varios puntos de los cayos manzanilleros, así como el trabajo de capacitación y preparación para los trabajadores y habitantes de la zona para lograr la resiliencia ante el cambio climático.

​Aquí también se compartió con el joven buzo de solo 26 años, Luis Enrique Matos Espinosa, quien demostró el cambio del área con las acciones de Mi Costa.

​En el proyecto de desarrollo local La Rosita Agrobio, los visitantes conocieron de la iniciativa y su producto líder el GermEvit, que puede favorecer el impacto en el cuidado de la vegetación y la naturaleza desde el accionar de Mi Costa.

​De igual forma, los profesionales de la prensa granmense conocieron del impacto y los logros de este proyecto internacional presentados por Margot Hernández Hernández, coordinadora del proyecto Mi Costa, y Diedmar Céspedes Cabrera, profesor de la Universidad de Granma (UDG) y responsable del punto focal de capacitación y sitio de intervención Manzanillo. Ambos especialistas demostraron que aquí se han capacitado más de 24 mil personas y las acciones de intervención del mismo.

​Por su parte Ariadna Alcalá Hernández, quien trabaja en este proyecto en las áreas de la comunicación e informática, explicó el éxito del aula anexa de capacitación creada en el Joven Club de Computación y detalló el trabajo comunicacional desde las diferentes plataformas del proyecto de Manzanillo.

​Finalmente, Rocío Naranjo Figueredo, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, agradeció las acciones del proyecto Mi Costa por todos los logros en cuanto a la capacitación para la resiliencia ante el cambio climático y demostró los efectos de este en el territorio que forman parte del plan de acción del proyecto.

Radio Bayamo