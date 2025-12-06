Boxeador cubano Giovis Salfrán debuta con éxito en Dubái

El boxeador cubano Giovis Salfrán (51 kg) debutó hoy en el Campeonato Mundial de la IBA con una victoria 3-2 sobre el azerí Nijat Huseynov, que reafirmó su temple en la arena de esta capital.

Nacido en la oriental provincia de Guantánamo, Salfrán impuso ritmo, disciplina y filo en los intercambios, neutralizando la experiencia de su rival con una defensa paciente y un cierre vibrante en cada asalto. Su boxeo maduro —inusual en un debut a este nivel— le permitió inclinar las tarjetas y abrir una senda de esperanza para el elenco cubano.

El triunfo del joven antillano prolonga el impulso conseguido por la escuadra caribeña el viernes, cuando dos de sus figuras iluminaron el arranque del certamen.

En los 80 kg, el doble campeón olímpico Arlen López doblegó 4-1 al turco Bayram Malkan con táctica fina y control absoluto; mientras que en +92 kg, Fernando Arzola resolvió por RSC en el primer asalto ante el australiano Joshua Cercarelli, demostrando potencia demoledora.

Con Salfrán avanzando y nuevas presentaciones a la vista, Cuba mira el horizonte de Dubái con ambición y fe en su histórica escuela de boxeo.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959