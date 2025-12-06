Región árabe se calienta el doble que resto del mundo

El primer informe sobre el Estado del Clima en la Región Árabe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que esa zona se calienta casi el doble del promedio mundial.

Después que 2024 registró un calor sin precedentes, tormentas destructivas y una escasez de agua cada vez mayor, el panorama es desolador para una región bajo presión constante por el alza de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

La agencia de la ONU señaló que varios países de la región árabe registraron el año pasado temperaturas superiores a 50 grados, mientras las temperaturas medias regionales para 2024 fueron 1,08 grados más altas que entre 1991 y 2020.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que la salud humana, ecosistemas y economías no soportan períodos prolongados de más de 50 grados.

Las sequías son más frecuentes y severas en una de las regiones con mayor estrés hídrico del mundo, y al mismo tiempo hay precipitaciones extremas, disruptivas y peligrosas.

El informe de la ONU indica un aumento del 83 por ciento en los desastres registrados en las naciones árabes entre 1980-1999 y 2000-2019.

Además del calor récord, la región —que abarca 15 de los países con mayor escasez de agua del mundo— sufre tormentas de arena, sequías prolongadas e inundaciones destructivas.

La sequía empeoró en 2024 en el norte de África occidental después de seis temporadas de lluvias fallidas consecutivas, especialmente en Marruecos, Argelia y Túnez.

En países generalmente áridos, como Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, las lluvias extremas e inundaciones repentinas causaron muerte y destrucción.

Estos fenómenos meteorológicos intensifican la presión sobre comunidades que lidian con conflictos, un rápido crecimiento poblacional, urbanización y fragilidad económica.

La OMM advirtió que, sin medidas de adaptación más sólidas, estas presiones se intensificarán a medida que las temperaturas continúan su rápido ascenso.

Los extremos en aumento reconfiguran la vida diaria en la región árabe, donde la escasez de agua empeora a medida que las temperaturas más altas aceleran la evaporación y tensionan las reservas de agua subterránea.

Los centros urbanos enfrentan amenazas crecientes para el suministro de energía, las redes de transporte y la salud pública, particularmente para las personas que trabajan al aire libre o viven en viviendas informales.

Claire Ransom, científica de la Sección de Monitoreo Climático y Políticas de la OMM, subrayó que el calor extremo y otras amenazas climáticas como tormentas de arena e inundaciones afectan a millones de personas, infligen grandes pérdidas económicas, dañan cultivos y saturan los sistemas de respuesta de emergencia distribuidos de manera desigual en la región.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959